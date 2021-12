Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Zeugenaufruf

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Montag, 06.12.2021, um 13:30 Uhr befuhr eine Frau mit blonder Haarfarbe in ihrem VW aus dem Zulassungsbezirk Harz den Schlesierring im Ortsteil Bettingerode. Beim Rangieren vor einem Grundstück stieß sie mit einem Grundstückszaun zusammen. Der Zaun und ein Zaunpfosten aus Stein wurden hierbei beschädigt. Weiterhin verlor die Fahrzeugführerin die Spiegelkappe ihres linken Außenspiegels. Die Verursacherin entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu der Fahrzeugführerin oder zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg (Tel.: 05322/911110) in Verbindung zu setzen.

