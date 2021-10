Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim gesucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 04.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim eines Kleingartenvereins an der "Limberger Straße". Die unbekannten Täter verschafften sich mit grober Gewalt über den rückwärtigen Bereich Zugang zum Gebäude. Im Inneren suchten die Eindringlinge nach Wertgegenständen, flüchteten aber ohne Diebesgut vom Tatort. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell