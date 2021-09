Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Gewerbeobjekt an der Oststraße

Steinfurt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (05.09.) stellten Berechtigte eines Gewerbeobjektes an der Oststraße 1 in Altenberge einen Einbruch fest. Nach ersten Erkenntnissen warfen unbekannte Täter gegen 06:00 Uhr am Sonntagmorgen (05.09.) eine Fensterscheibe mit einem Stein ein, öffneten ein Fenster und gelangten so in einen Büroraum des Unternehmens. Dort entwendeten sie einen Laptop im Wert von 1.000 Euro. Durch die Kriminalpolizei wurden am Tatort Spuren gesichert. Die Polizei in Emsdetten bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 02572/9306-4415 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell