Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer streift Fußgänger

Recklinghausen (ots)

Eine 39-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen fuhr auf der Löhrgasse in Richtung Kaiserwall. In Höhe der Hermann-Bresser-Straße streifte sie mit ihrem Außenspiegel einen 34-jährigen Fußgänger aus Recklighausen. Dieser verletzte sich dabei leicht. Die Fahrerin flüchtete zunächst von der Unfallörtlichkeit, konnte im Nachgang aber ermittelt werden. Die Unfallzeit war am Samstag, gegen 18 Uhr. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell