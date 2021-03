Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Geldbörse entwendet

Ulm (ots)

Ein dreister Dieb schlug am Samstag gegen 11.15 Uhr in der St. Laurentius Kirche in Bad Ditzenbach zu. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich die 59-jährige Geschädigte in der Kirche auf, um dort Kerzen aufzufüllen. Ihren Einkaufskorb, in dem sich ihre Geldbörse befand, hatte sie im Foyer der Kirche abgestellt. Der Dieb nutzte die kurze Abwesenheit der Geschädigten und entwendete die Geldbörse der Frau. Das Polizeirevier Geislingen sucht unter Tel. 07331/93270 Zeugen.

++++++++++++++++++++++++++++487538

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell