POL-AUR: Friedeburg - Autofahrer mit Quad zusammengestoßen

Friedeburg - Autofahrer mit Quad zusammengestoßen

Ein Autofahrer ist in Friedburg mit einem Quad kollidiert. Der 32 Jahre alte Fahrer eines Ford war am Montag gegen 7.30 Uhr auf der Reepsholter Hauptstraße in Richtung Leerhafe unterwegs. Offenbar wollte er einen vorausfahrenden Quad-Fahrer überholen, touchierte dabei jedoch nach ersten Erkenntnissen seitlich das Fahrzeug. Die 20-jährige Sozia wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Ford-Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

