POL-AUR: Norden - Diebstahl auf Baustelle +++ Norden - Radfahrerin kollidiert mit Autotür +++ Norden - Nach Fahrradunfall geflüchtet +++ Norden - Zeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in der Kleinen Hinterlohne in Norden kam es zu einem Diebstahl. Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, stiegen Unbekannte in das Gebäude ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Baumaterialien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin kollidiert mit Autotür

Eine Radfahrerin ist am Dienstag in Norden mit einer Autotür kollidiert. Die 72-Jährige fuhr gegen 8.30 Uhr mit ihrem Rad auf der Osterstraße in Richtung UEK. Vor ihr öffnete nach ersten Erkenntnissen ein 71-jähriger Autofahrer seine Fahrertür, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Frau stieß gegen die Autotür und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Norden - Nach Fahrradunfall geflüchtet

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden kam es am Dienstag in Norden. An der Ecke Heringstraße / Uffenstraße stieß gegen 12.20 Uhr eine Radfahrerin, vermutlich zwischen 15 und 17 Jahre alt, mit einen 63-jährigen Fahrradfahrer aus Südbrookmerland zusammen. Die Beteiligten tauschten vor Ort keine Personalien aus. Der 63-Jährige wurde jedoch leicht verletzt. Die Polizei bittet die jugendliche Radfahrerin, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norden - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag in der Dammstraße in Norden ereignete. Ein bislang unbekannter Radfahrer soll gegen 17 Uhr in Höhe der Hausnummer 5 einen BMW-Fahrer aus Norden ausgebremst und beleidigt haben. Im weiteren Verlauf stieß der Radfahrer sein Fahrrad frontal gegen das Auto. Das Fahrzeug wurde beschädigt. Der Unbekannte fuhr anschließend mit seinem Rad weiter in Richtung Heerstraße. Personen, die weitere Angaben zu dem Vorfall oder dem Radfahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

