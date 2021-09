Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auf Gegenfahrbahn geraten +++ Moordorf - Berauscht gefahren

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auf Gegenfahrbahn geraten

Auf der Wallinghausener Straße kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer Unfallflucht. Ein Audi-Fahrer aus Aurich war gegen 0.10 Uhr in Richtung Wallinghausen unterwegs, als ihm in Höhe der Eimündung zur Bürgermeister-Gerhard-Jannsen-Straße ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam. Dieser geriet nach ersten Erkenntnissen zu weit nach links und touchierte seitlich den Audi des Aurichers. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Moordorf - Berauscht gefahren

Ein 22 Jahre alter Autofahrer war am Dienstag berauscht in Moordorf unterwegs. Die Polizei hielt den 22-Jährigen gegen 18.50 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe THC und Amphetamin. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

