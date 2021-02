Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Joggerin von Auto angefahren - eine leicht verletzte Person

Mannheim-Käfertal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 19 Uhr an der Kreuzung Waldstraße/ Lampertheimer Straße. Ein 61-Jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Waldstraße in Richtung Gartenstadt und übersah beim rechts abbiegen in die Lampertheimer Straße eine 17-Jährige Joggerin und fuhr diese an. Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell