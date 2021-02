Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Schwerer Unfall auf B36 - Unfallverursacherin nach Aufruf in sozialen Medien ermittelt

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet ( https://my.newsaktuell.de/p/88/archiv/4284515?page=2&dateFrom=2021-01-21&dateUntil=2021-01-22 ), kam es am Donnerstag, den 21.01.2021, auf der B36 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den beiden Abfahrten MA-Rheinau und MA-Rheinau-Pfingstberg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin flüchtete. Aufgrund des Zeugenaufrufs in den sozialen Medien konnte die Fahrerin ermittelt werden. Gegen sie wird nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht vorgelegt.

