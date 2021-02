Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Heidelberg: In Straßenbahn Handy entwendet - Dieb rückte Handy später wieder heraus - 40-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim (ots)

Ein 40-jähriger Taschendieb wurde am Sonntag in Heidelberg festgenommen. Der Tatverdächtige hatte zuvor gegen 18.15 Uhr einem 29-Jährigen, der mit seinem Fahrrad in der Straßenbahn von Weinheim in Richtung Heidelberg unterwegs war, das Handy entwendet. Zuvor hatte er in der Bahn den Mindestabstand nicht eingehalten und hatte mehrfach Körperkontakt zu dem Geschädigten gesucht, weshalb der 29-Jährige in Weinheim-Lützelsachsen die Bahn verließ. Dort stellte er fest, dass ihm sein Handy gestohlen worden war, worauf er die Polizei informierte und mit einem Freund nach Heidelberg fuhr. In der Kurfürstenanlage in Heidelberg entdeckte er zufällig den Dieb und sprach diesen auf den Diebstahl an, worauf dieser das Handy schließlich zurückgab. Anschließend stieg der Mann in den Bus in Richtung Patrick-Henry-Village ein, wo er an der Haltestelle von der Polizei festgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell