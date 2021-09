Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen +++ Südbrookmerland - Betrunkener Radfahrer +++ Wiesmoor - Krad mit Fahrrad kollidiert +++ Großefehn - Vorfahrt missachtet

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

In der Marktpassage in Aurich wurde am Samstag ein Pedelec gestohlen. Das silberne Rad der Marke Batavus war nach ersten Erkenntnissen zur Tatzeit mit einem Schloss gesichert. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 18 Uhr und 20 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunkener Radfahrer

Ein 60 Jahre alter Mann war am Montag in Südbrookmerland betrunken mit dem Rad unterwegs. Der Mann stürzte mit seinem Pedelec auf der Forlitzer Straße und wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 60-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Wiesmoor - Krad mit Fahrrad kollidiert

Ein Kradfahrer ist am Montag in Wiesmoor mit einer Radfahrerin kollidiert. Der 53-Jährige fuhr gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße und bog nach links auf die Oldenburger Straße ab. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 61 Jahre alte Radfahrerin, die dort die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Beiden wurden leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Großefehn - Vorfahrt missachtet

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Großefehn ereignete. Gegen 8 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Straße Unterende Nord und bog nach links auf den Postweg ab. Hierbei missachtete er nach bisherigem Erkenntnisstand die Vorfahrt einer 37-jährigen Skoda-Fahrerin, die von der Hauptwieke Nord auf den Postweg fahren wollte. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die Skoda-Fahrerin stark ab. Ein nachfolgender BMW-Fahrer fuhr auf den Skoda auf. Die Frau im Skoda wurde leicht verletzt. Der Autofahrer, der ihr die Vorfahrt genommen hatte, setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. An der Bushaltestelle sollen sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen aufgehalten haben, die möglicherweise Angaben zu dem Autofahrer machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell