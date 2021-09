Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Tödlicher Verkehrsunfall

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Hinte - Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 81 Jahre alter Mann ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Hinte tödlich verunglückt. Der Mann fuhr gegen 14 Uhr mit einem Mercedes auf der L3 in Groß Midlum Richtung Hinte. In Höhe Meedeweg kam er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Trotz einer umgehend durchgeführten Reanimation durch die Einsatzkräfte verstarb der Mann aus der Gemeinde Krummhörn am Unfallort.

Die Ortsdurchfahrt Groß Midlum war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Feuerwehren Hinte, Groß Midlum, Emden und Loppersum übernahmen die Absicherungsmaßnahmen vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell