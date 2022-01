Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 31.01.2022

Goslar (ots)

GS-Innenstadt

-Feuerlöscher im Parkhaus entleert

Bislang unbekannte Täter zerstörten am 30.01.22, im Zeitraum zwischen Mitternacht und 21.10 Uhr, im Treppenhaus eines Parkhauses in der Mauerstr. die Scheiben von zwei Feuerlöschschränken.

Anschließend entnahmen sie die dort aufbewahrten Feuerlöscher und entleerten diese im Treppenhaus. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Huntert Euro.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln wurde eingeleitet.

Bereits im Zeitraum von Donnerstag, 27.01.2022, 09.00 Uhr - Samstag, 29.01.2022, 20.00 Uhr, wurde von einem Parkdeck dieses Hauses eine Videokamera mitsamt Stromkabel abgerissen und entwendet. Ferner wurden an den Wänden Farbschmierereien hinterlassen.

Die Polizei Goslar bittet jeweils um sachdienliche Hinweise unter 05321 / 3390.

GS- Sudmerberg

-Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Donnerstag, 27.01.2022, 06.00 - Sa. 29.01.2022, 14.20 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus im Rüsterweg ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten einige Wertgegenstände. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest.

Das zuständige 2. Fachkommissariat Goslar hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zur Tatzeit im Bereich des Rüsterweges verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Clausthal-Zellerfeld

-Wohnungseinbruch

Zu einem weiteren Einbruchdiebstahl kam es am 28.01.2022 in Clausthal - Zellerfeld. Hier drangen unbekannte Täter zwischen 16.15 und 20.25 Uhr in ein Einfamilienhaus im Marienburger Weg ein und entwendeten verschiedene Wertgegenstände in noch nicht genau bekannter Höhe.

Das zuständige 2. Fachkommissariat Goslar hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zur Tatzeit im Bereich des Marienburger Weges verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Langelsheim/B 82

-Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag, 29.01.22, kurz nach Mitternacht, kam nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 39-Jähriger Langelsheimer mit seinem PKW Kia auf der B 82, ca. 200 m nach der Auffahrt "Innerstetal", in Fahrtrichtung Goslar nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß er gegen die dort befindliche Schutzplanke.

Den aufnehmenden Polizeibeamten gegenüber gab der 39-Jährige an, durch einen entgegenkommenden silbernen VW Passat auf seiner Fahrbahn im Begegnungsverkehr seitlich touchiert worden zu sein. Der Fahrer sei anschließend unerkannt geflüchtet.

An den Aussagen ergaben sich aufgrund der vorgefundenen Unfallspuren sowie des Umstandes, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss zu stehen schien, erhebliche Zweifel.

Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von 0,64 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Langelsheimers aufgrund der unfalltypischen Ausfallerscheinungen sichergestellt. Ferner wurde ihm das Führen erlaubnispflichtiger Fahrzeug untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Obwohl er selbst die Polizei informiert hatte, besteht durch seine vermutlichen "Verschleierungsversuch" bezüglich seiner wahren Beteiligung an dem Unfall zudem der Verdacht der Unfallflucht. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 EUR.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

