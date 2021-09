Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Bonner Feuerwehr und DLRG retten Mann aus dem Rhein

Bonn (ots)

Bonn, Rheinstrom Höhe Nordbrücke, 18.09.2021, 12.34 Uhr:

Aufgrund der Notrufmeldung "Person im Rhein" rückten Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn am heutigen Sonntagmittag aus. Im Rhein war auf Höhe des Stadtteils Schwarzrheindorf eine leblose Person im Rhein gesichtet worden. Ein Rettungsboot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bonn (DLRG), das zum Meldezeitpunkt im Bereich des Mondorfer Hafens eine Ausbildungsfahrt durchführte, sowie ein Einsatzboot der Wasserschutzpolizei sichteten und sicherten die Person in Höhe der Nordbrücke. Gemeinsam erfolgte die Rettung des leblosen Körpers auf das Mehrzweckboot der Feuerwehr. Noch an Bord begannen die Einsatzkräfte mit der Reanimation des Mannes, die das Team des Rettungsdienstes mit dem Notarzt am Ufer fortführten. Mit dem Rettungswagen wurde der Mann in ein Bonner Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 u. a. mit Lösch- und Mehrzweckboot, der DLRG mit Rettungsboot, der Rettungs- und Notarztdienst sowie der Führungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell