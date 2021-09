Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnung nach Brand unbewohnbar - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Bonn (ots)

Bonn-Friesdorf; Hochkreuzallee; 10.09.2021; 18:57 Uhr. Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Brand im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienwohnhauses gerufen. Durch einen ausgelösten Rauchmelder wurden Nachbarn frühzeitig auf das Brandereignis aufmerksam und alarmierten unverzüglich die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle war zunächst unklar, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden. Die Feuerwehr suchte die Brandwohnung unter Atemschutz nach Personen ab und leitete die Brandbekämpfung ein. Glücklicherweise wurde niemand in der Brandwohnung gefunden, sodass keine Personen durch den Brand zu Schaden kamen. Aufgrund der frühen Entdeckung des Brandes sowie des umgehenden Einsatzes der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf andere Wohnungen verhindert werden. Die vom Brand in Mitleidenschaft gezogene Wohnung ist vorerst unbewohnbar. Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswache 3, die Löscheinheiten Bad Godesberg und Kessenich der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 27 Einsatzkräften.

