Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher kommt über Balkon

Beute machte ein Unbekannter am Dienstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Zwischen 7.30 Uhr und 18.45 Uhr stieg der Unbekannte auf den Balkon an einem Gebäude in Fuchseckstraße. Dort brach er die Balkontür auf und gelangte ins Innere. Dort fand er Schmuck und Bargeld, welches er mitnahm. Danach flüchtete der Einbrecher unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 18.45 Uhr verdächtige Personen in der Fuchseckstraße gesehen? - Wer hat am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 18.45 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Fuchseckstraße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Göppingen unter der Telefonnummer 07161/63-2360 zu melden.

+++++++ Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell