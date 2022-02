Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Autofahrer fährt auf Radler

Mit schweren Verletzungen kam am Dienstag ein 57-Jähriger nach einem Unfall in Ochsenhausen ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Ein 73-jähriger Autofahrer und ein 57-jähriger Radler fuhren in der Memminger Straße stadteinwärts. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer des Nissan auf den Radler auf. Der Radler stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Den Sachschaden an Auto und Fahrrad schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

