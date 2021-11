Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschäden auf der L 572

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am Montagabend kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschäden, als ein 43-jähriger Einbecker mit seinem PKW Opel die L 572 aus Einbeck kommend befuhr und beim Abbiegen nach links in die Einbecker Straße in Richtung Salzderhelden den entgegenkommenden PKW Skoda eines 55-Jährigen aus Einbeck übersah. Durch den Zusammenstoß kam es an beiden Fahrzeugen zu Beschädigungen in einer geschätzten Gesamthöhe von 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell