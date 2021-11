Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung mehrerer Pkw

Northeim (ots)

Hardegsen, Lange Straße, Sonntag, den 31.10.2021, 09:45Uhr - 10:15Uhr HARDEGSEN (Wol) - Sachbeschädigung mehrerer Pkw durch unbekannte Täter*innen.

Am Sonntag wurde durch eine Geschädigte eine Sachbeschädigung ihres Pkw gemeldet. Sie hatte gegen 09:45 Uhr an der oben genannten Örtlichkeit geparkt und ist nach einer halben Stunde zum Pkw zurückgekehrt. Dabei sind ihr die Beschädigung an der Fahrzeugseite aufgefallen. Durch die Kollegen konnten Kratzer im Lack festgestellt werden, die vermutlich durch einen spitzen Gegenstand hervorgerufen wurden.

Ein weiterer Geschädigter meldete sich ebenfalls bei der Polizei. Auch hier wird dieselbe Tathandlung angenommen.

Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hardegsen unter Telefon 05505-509230 oder der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell