Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall nach Vorfahrtmissachtung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, 31.10.2021, 00:25 Uhr, Hildesheimer Straße Ecke Dr.- Heinrich-Jasper-Straße Zur Unfallzeit hat ein 27-jähriger aus Northeim mit seinem Pkw Renault die Hildesheimer Straße in Richtung Altgandersheim befahren. Im Kreuzungsbereich zur Dr.-Heinrich-Jasper-Straße hat dieser eine von rechts kommende 52-jährige aus Bad Gandersheim übersehen und ist in deren Pkw Daimler gefahren. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt ca. 2.200 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel. 05382-919200 (bas)

