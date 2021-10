Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung eines Wohnmobils

Einbeck (ots)

In der Nacht von Samstag, den 30.10.2021 auf Sonntag, den 31.10.2021, 12:00 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter in der Schützenstraße in Einbeck das Wohnmobil eines 51-jährigen Einbeckers. Der oder die Täter beschmierten das Wohnmobil mit einem sog. "Tag", vermutlich mittels eines Permanentmarkers. Zeugen, die sachdienstliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Einbeck zu melden.

