Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Verletzten

Einbeck (ots)

Einbeck (sch)

Am Freitag, den 29.03.2021, um 07:10 Uhr kam es auf der B3 auf Höhe der Stadt Einbeck zu einem Verkehrsunfall. Die 54-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die B3 von Alfeld in Fahrtrichtung Northeim und beabsichtigte die B3 nach links in Richtung des Gewerbegebietes Einbeck zu verlassen. Sie übersah den ihr entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Lkw-Fahrer bei ihrem Abbiegevorgang. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Personen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell