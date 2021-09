FW Lage: Feuer 1 /Kleinbrand im Freien - 22.09.2021 - 17:52 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Lage

Die Einheit Hörste wurde am Mittwoch um 17:52 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 1 /Kleinbrand im Freien" in die Maybachstr. in Hörste alarmiert.

Durch das Entfernen von Unkraut ist eine Hecke in Brand geraten.

Bei Eintreffen der Feuerwehr waren ca. 2,5 Meter Hecke bereits durch den Eigentümer mittels Gartenschlauch gelöscht.

Die Einsatzstelle würde mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Die Feuerwehr weist daraufhin, dass das Entfernen von Unkraut mit sogenannten Unkrautverbrennern immer wieder zu Bränden von angrenzenden Hecken führt. Lebensbaum (Thuja) Hecken sind im Inneren sehr trocken, so dass diese durch leichten Funkenflug schnell Feuer fangen können!

