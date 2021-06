FW Lage: TH - P-klemmt 1 / Person unter Zug - 23.06.2021 - 23:07 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Lage

TH - P-klemmt 1

Person unter Zug - 23.06.2021 - 23:07 Uhr

Lage

Gestern Abend (26.7.2021) wurde um 23:07 Uhr die Feuerwehr Lage und der Rettungsdienst des Kreises Lippe mit dem Stichwort "TH - P-klemmt 1 / Person unter Zug alarmiert.

Nach ersten Angaben hatte die Lokführerin eines Zuges auf der Strecke Schötmar Richtung Bahnhof Lage eine Kollision wahrgenommen und die Bahnleitstelle entsprechend informiert. Am Zug waren entsprechend Spuren einer Kollision sichtbar.

Da zunächst unklar war, ob es sich bei dem Unfall um eine Kollision zwischen Zug und Tier oder einer Person gehandelt hat, wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert.

Aufgrund der sehr genauen Bahnkilometerangabe der Lokführerin startete die Einheit Lage die Suche nach der Unfallstelle am Bahnübergang im Bereich der Straße Auf der Hove in Richtung Schötmar. Eine weitere Fahrzeugbesatzung begann die Suche am Bahnübergang Altdorfer Str. in Richtung Lage.

Im Bereich der von der Lokführerin mitgeteilten Bahnkilometerangabe konnten die Einsatzkräfte ein durch die Kollision getötetes Tier ausfindig machen. Eine Person wurde zum Glück nicht verletzt.

Die Bahnstrecke war für die Einsatzdauer gesperrt. Im Anschluss übernahmen die Polizei, Bundespolizei und der Notfallmanager der Deutschen Bahn die Einsatzstelle.

