Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Zwei Verletzte nach Unfall

Heftig sind am Dienstag bei Königsbronn zwei Autos zusammengestoßen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, wollte kurz vor 16 Uhr ein 87-Jähriger mit seinem VW von einem Feldweg in die B19 fahren. Als er rechts abbog, passte der Mann nicht auf. Deshalb übersah er einen zweiten VW, der von links kam. Die Autos stießen so heftig zusammen, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Der 87-Jährige und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Beiden und brachte sie in ein Krankenhaus. Auch die beiden Insassen im anderen Auto kamen zur Untersuchung in eine Klinik. Dort soll festgestellt werden, ob sie verletzt wurden. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Die Ermittler schätzen den Schaden an den Autos auf rund 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge war die B19 gesperrt. Gegen 17 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

+++++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell