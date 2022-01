Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zwei Feuerwehreinsätze direkt hintereinander (Heimrauchmelder, ausgelöste Brandmeldeanlage)

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 05.00 Uhr in der Früh rückten die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte der Feuerwehr Dinslaken zur Hünxer Straße aus. Ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte den Alarmton eines Rauchwarnmelders gehört und unverzüglich die Feuerwehr verständigt. Diese konnte die Ursache durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz schnell lokalisieren und bekämpfen. Für die 13 Einsatzkräfte endete dieser Einsatz nach ca. 35 Minuten. Noch während der Übergabe dieser Einsatzstelle an die Polizei erfolgte eine weitere Alarmierung der Feuerwehr Dinslaken zu einer neuen Einsatzstelle. Hierbei handelte es sich um eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Lebensmittelgeschäft an der Friedrich-Ebert-Straße. Wie zuvor auch rückten die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte zu dieser Einsatzstelle aus. Bereits nach kurzer Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden, da kein Schadensereignis vorlag. Aufgrund dessen konnten die 19 Einsatzkräfte nach ca. 20 Minuten wieder zu ihren Standorten einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell