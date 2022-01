Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage führt zu Feuerwehreinsatz in der Innenstadt

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Um kurz vor halb Sechs wurde die Feuerwehr Dinslaken am Donnerstag in die Dinslakener Innenstadt gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage in einem Bankgebäude ausgelöst. Aufgrund eines technischen Problems an der Anlage konnte zunächst kein genauer Gefahrenort ausgemacht werden. Daher musste die Feuerwehr das gesamte Gebäude kontrollieren. Im Verlauf konnte ein technischer Defekt für die Auslösung verantwortlich gemacht werden. Nach etwa 1,5 Stunden konnte der Einsatz für die 25 beteiligten Einsatzkräfte der Einheiten Hauptamt, Stadtmitte und Eppinghoven beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell