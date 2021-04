Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Bei Kontrolle der Ausgangssperre alkoholisiert am Steuer aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 25.4.2021 kontrollierten Polizisten wegen der bestehenden Ausgangssperre gegen 2.00 Uhr eine Autofahrerin, die die B 475 von Füchtorf in Richtung Sassenberg befuhr. Bei der Überprüfung der Beelenerin nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Fahrzeugraum wahr. Deshalb ließen sie die 20-Jährige einen Atemalkoholtest durchführen, der positiv war. Des Weiteren gab die Frau an, auch Drogen zu sich genommen zu haben. Die Einsatzkräfte nahmen die Beelenerin mit, ließen ihr eine Blutprobe entnehmen und stellten ihren Führerschein sicher. Nun muss die 20-Jährige mit zwei Verfahren rechnen. Zum einen wegen der Trunkenheitsfahrt und zum anderen weil sie sich nicht an die Ausgangssperre hielt.

