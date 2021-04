Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Spät und alkoholisiert unterwegs

Warendorf (ots)

Am Samstag, 24.4.2021 hielten Polizisten gegen 22.40 Uhr einen Autofahrer an, der die Freckenhorster Straße in Warendorf befuhr. Der 52-Jährige war noch unterwegs, da er seine Tochter von der Arbeit abgeholt hatte. Diese saß auf dem Beifahrersitz. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr und ließen den Warendorfer einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser war positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe folgte sowie die Sicherstellung seines Führerscheins.

