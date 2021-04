Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Roten Peugeot 1007 angefahren

Warendorf (ots)

Zwischen Freitag, 23.4.2021, 20.00 Uhr und Samstag, 24.4.2021, 10.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen roten Peugeot 1007, der an der Warendorfer Straße, Höhe Hausnummer 17 in Ahlen stand. Wer kann Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

