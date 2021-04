Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 24.4.2021, 17.10 Uhr in Sendenhorst, Nordstraße. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Nordstraße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Nordenprommenade fuhr der 9-jährige Sendenhorster mit seinem Fahrrad auf die Straße und vor das Auto des Sendenhorsters. Rettungskräfte brachten den Jungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.100 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell