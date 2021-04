Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Nach Alleinunfall Blutprobe genommen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 23.4.2021 ereignete sich gegen 16.10 Uhr ein Alleinunfall in Beckum, Dünninghausen, bei dem dem Verursacher eine Blutprobe entnommen wurde. Der 41-Jährige befuhr mit seinem Pkw die B 58 von Diestedde in Richtung Beckum. Im Bereich Dünninghausen kam der Mann aus Hamm mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Er stieß mit dem Pkw gegen einen Baum und blieb im Vorgarten eines Wohnhauses stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 41-Jährige alkoholisiert war. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Diesen räumte der Mann ein. Die Blutprobenentnahme erfolgte im Krankenhaus, wo der 41-Jährige anschließend wegen einer leichten Verletzung ambulant behandelt wurde. Da die Beamten den Führerschein des Hammensers sicherstellten, darf er ab sofort keine Kraftfahrzeuge fahren.

