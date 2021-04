Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette, Brand in Wohnhaus schnell gelöscht

Warendorf (ots)

Am Sonntagmittag, 25.04.2021, 12:30 Uhr, erreichte die Polizei und die Feuerwehr ein Notruf aus einem Anwesen an der Herzebrocker Straße in Oelde-Lette. Ersten Angaben zufolge sollte es dort auf dem Dachboden brennen. Durch das beherzte Eingreifen eines 54-jährigen Hausbewohners konnte der Schwelbrand an einer Lampe eingedämmt werden, so dass kein weiterer Schaden entstand. Anschließend verließ der Mann mit seinen vier Familienangehörigen unverletzt das Haus. Die Feuerwehr suchte die Brandstelle nach Brandnestern ab und die Kriminalpolizei ermittelte vor Ort. Der gesamte Einsatz war um 14:15 Uhr bereits wieder beendet. Personenschaden entstand nicht und auch der Sachschaden blieb gering.

