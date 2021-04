Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Dieb schlägt Supermarkt-Mitarbeiter und flüchtet auf Fahrrad

Steinfurt (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montagabend (12.04.21) gegen 19.20 Uhr zwei Flaschen Whiskey aus dem K&K-Markt an der Horstmarer Straße in Burgsteinfurt entwendet. Als zwei Mitarbeiter den Täter verfolgten, um ihn aufzuhalten, schlug der Unbekannte einen der Supermarkt-Angestellten. Anschließend flüchtete der Dieb mit einem schwarzen Damenfahrrad in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Nahbereich brachte keinen Erfolg. Der Täter wird durch die Zeugen wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 30 Jahre alt, etwa 1,72 Meter groß. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare. Im Gesicht hatte er einige blutige Kratzer. Er war mit einer dunkelgrünen Jacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet und er sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Die Polizei in Steinfurt nimmt Zeugenhinweise entgegen unter der Telefonnummer 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell