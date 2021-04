Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Radlader von Baustelle entwendet

Altenberge (ots)

Von einer Baustelle an der Bahnhofstraße ist in der Nacht zu Samstag (10.04.21) gegen 02.36 Uhr ein gelber Radlader der Marke Gehl entwendet worden. Das Fahrzeug war in einer Garage abgestellt. Ein Zeuge hatte in der Nacht der Polizei gemeldet, dass mehrere Jugendliche mit einem "Bagger" - möglicherweise dem Radlader - über die Bahnhofstraße führen. Eine nähere Personenbeschreibung konnte nicht gegeben werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Nahbereich brachte keinen Erfolg. Der Wert des Baufahrzeugs liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei in Greven sucht Zeugen, Hinweise nimmt die Wache unter Telefon 02571/928- 4455 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell