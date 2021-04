Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Mülltonnen durch Brand zerstört, Bewohner können Übergreifen der Flammen verhindern

Lienen (ots)

An einem größeren Wohnhaus am Fasanenweg ist in der Nacht zu Freitag (09.04.21) gegen 04.40 Uhr eine Mülltonne durch einen Brand vollständig zerstört worden. Bewohner nahmen in der Nacht den Brandgeruch wahr und begannen kurz darauf mit den Löscharbeiten. So konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Tonnen sowie den Holzunterstand verhindert werden. Wie die Mülltonne in Brand geriet, ist unklar. Hinweise auf den oder die Verursacher gibt es nicht. Die Lengericher Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

