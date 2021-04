Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt, Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 24.04.2021, gegen 10:22 Uhr wurde ein 82-jähriger Mann aus Sendenhorst bei einem Verkehrsunfall in Drensteinfurt auf der Sandstraße verletzt. Zu dem Verkehrsunfall kam es, als eine 56-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte, aus ihrem Pkw auszusteigen und dazu die Tür ihres Fahrzeuges öffnete. Der Radfahrer stürzte bei dem Versuch auszuweichen und und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden muss. An den beteiligten Fahrzeugen entstand kein nennenswerter Sachschaden.

