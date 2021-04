Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 23.04.2021, gegen 17.56 Uhr, befuhr eine 55-jährige Ostbeveranerin mit ihrem Opel Corsa in Ostbevern die Bahnhofstraße (L830) stadteinwärts. An der Kreuzung Bahnhofstraße / Nordring beabsichtigte sie, nach links in den Nordring abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Lupo einer 60-jährigen Ostbeveranerin, die die Bahnhofstraße stadtauswärts befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen sowie eine 44-Jährige Beifahrerin im VW Lupo verletzt, Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell