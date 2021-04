Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Handtasche auf dem Friedhof gestohlen

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche stahlen am Freitag, 23.4.2021, gegen 17.00 Uhr auf dem Friedhof in Ennigerloh eine Handtasche. Diese hatte eine 80-jährige Ennigerloherin am Grab abgelegt, das sie pflegte. Das Duo ging an ihr vorbei und griff sich die Handtasche. Zwei Ennigerloherinnen, die sich ebenfalls auf dem Friedhof aufhielten, waren die Jugendlichen zuvor aufgefallen und sie folgten ihnen nach der Tat in Richtung Cardijnstraße. Dort verloren die die beiden aus den Augen.

Die Jugendlichen waren geschätzt 16 bis 17 Jahre alt und auffällig klein. Das Duo war dunkel gekleidet. Einer trug eine schwarze Kapuzenjacke mit der weißen Rückenaufschrift "Snipes" und hatte kurze, schwarze Haare, wobei der Pony eher lockig war. Der andere hat schwarze Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren und dessen Pony etwas länger war.

Wem kommen die Tatverdächtigen bekannt vor und wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell