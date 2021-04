Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Container und Zeitungen brannten

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Samstag (23.4.2021, 23.00 Uhr bis 24.4.2021, 2.40 Uhr) entzündeten unbekannte Personen am Bahnhofsplatz in Drensteinfurt einen Einkaufswagen mit Zeitungen und an der Sendenhorster Straße einen Altkleidercontainer. In beiden Fällen löschten Kräfte der Feuerwehr den jeweiligen Brand. Polizisten kontrollierten einige Zeit später am Bahnhof einen 17-jährigen Münsteraner und einen 16-jährigen Sendenhorster. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe könnten die Jugendlichen für die Brände verantwortlich sein. Dennoch sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Brandstiftungen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell