POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Bei unklarer Verkehrslage überholt

In ein abbiegendes Auto fuhr am Montag in Giengen ein Autofahrer.

Kurz nach 13.15 Uhr fuhr ein 21-Jähriger hinter einem Seat in der Heidenheimer Straße stadtauswärts. Die Fahrerin des Seat wollte nach links in ein Grundstück abbiegen und betätigte den Blinker. Sie verringerte ihre Geschwindigkeit und bog ab. Im selben Augenblick setzte der hinter ihr fahrende 21-Jährige zum Überholen an. Er übersah den ordnungsgemäß abbiegenden Seat und stieß in das Heck des Seat. Der drehte sich 180 Grad um die eigene Achse und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Dabei erlitt die Seat-Fahrerin leichte Verletzungen. Sie verzichtete auf eine medizinische Behandlung vor Ort und begab sich selbstständig zu einem Arzt. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

