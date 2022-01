Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Diebstahl von Dieselkraftstoff

Proseken (ots)

Beamte des Polizeihauptrevieres Wismar wurden am gestrigen Mittwochmorgen (19. Januar 2022) über den Diebstahl von Dieselkraftstoff in Proseken informiert.

Unbekannte Täter haben offenbar in der Zeit vom 17. Januar bis 19. Januar aus dem Tank eines Radladers circa 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Dieser war in der Kirchstraße in Proseken abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro.

Bereits Anfang Dezember entwendeten unbekannte Täter an selbiger Stelle mehrere hundert Liter Diesel.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell