Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruch in ein Parkhausbüro

Kühlungsborn (ots)

In der Nacht vom 05.09.2021 zum 06.09.2021 sind unbekannte Täter in das Büro eines Parkhauses in Kühlungsborn eingebrochen. Dieses wurde durchsucht und nach ersten Erkenntnissen sind Computer und Schlüssel für Parkautomaten entwendet worden. Durch die Mitnahme der Schlüssel gelang es den Tätern, diese Automaten zu öffnen und einen Geldbetrag von ca. 9.000 Euro zu entnehmen. Der Sachschaden wird mit 35.000 Euro angegeben. Wer Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen und eventuell zum Verbleib des Geldes machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Doberan (Telefon 038203-560) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell