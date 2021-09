Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: LKW-Fahrer kommt mit seinem Gespann von Fahrbahn ab und kippt in Straßengraben

Bützow (ots)

Auf der Landstraße zwischen Mankmoos und Qualitz ist am 06.09.2021 gegen 10:15 Uhr ein LKW in den Straßengraben gekippt. Der 56 jährige Deutsche Fahrer war im Führerhaus eingeschlossen und konnte es nur mit Hilfe verlassen. Mit leichten Verletzungen wurde er zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich kam der Fahrer des LKW mit den rechten Rädern von der Straße ab, verlor in dem weichen Bankett die Kontrolle des Gespanns und kippte auf die rechte Seite. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Bis zum Eintreffen des Bergungsunternehmens konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Zwischenzeitlich wurde zum Aufrichten des LKW, anschließender Bergung und Reinigung der Fahrbahn ein Vollsperrung eingerichtet, die voraussichtlich bis 18:00 Uhr andauert. Aufgestellte Verkehrsschilder, mit einer Umleitungsempfehlung, machen vor Ort auf die Vollsperrung aufmerksam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell