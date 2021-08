Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht bei Gillenfeld

Gillenfeld (ots)

Am 06.08.21, gegen 07:33 Uhr, ist es im Bereich Gillenfeld, an der Einmündung L 10/ K 18 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die später ermittelte 45-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Vordereifel ist die K 18 entlanggefahren und hat an der Einmündung K 18/ L 16, das Ende der K 18 übersehen, ist über die L 16 überweggefahren und hat ein Verkehrsschild sowie einen Weidezaun beschädigt. Im Anschluss hat sich der Frau von der Unfallstelle entfernt, ohne Angaben zu ihrer Person zu hinterlassen. Das Fahrzeug ist im Frontbereich erheblich beschädigt worden. Die Frau blieb unverletzt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

