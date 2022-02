Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Betrunkener Autofahrer rammt geparkte Anhänger und Lkw

Duisburg (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Samstag (26. Februar, 3:30 Uhr) auf der Sympherstraße die Kontrolle über seinen VW verloren. Der 24-Jährige prallte mit seinem Golf auf einer Strecke von über 100 Metern in zwei Anhänger sowie zwei geparkte Lkw. Der verletzte Duisburger und sein 23 Jahre alter Beifahrer kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt dem alkoholisierten Unfallfahrer eine Blutprobe. Der Golf erlitt einen Totalschaden.

