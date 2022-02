Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Fünf Verletzte nach Unfall - 44-Jähriger außer Lebensgefahr

Duisburg (ots)

Ein Mercedes-Fahrer (44), der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, hat am Freitagabend (25. Februar, 18 Uhr) in einer Kurve der Helmholtzstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er stieß mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Der Mercedes-Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden und kam mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Aktuell besteht keine Lebensgefahr mehr. Sein 39 Jahre alter Beifahrer sowie die drei Insassen des Audi (10, 40, 41) verletzten sich ebenfalls und kamen in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell