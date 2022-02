Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Neunjähriger angefahren - Autofahrer gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer und weitere Zeugen für einen Unfall am frühen Sonntagnachmittag (27. Februar, 15 Uhr) im Bereich Lierheggenstraße/Ostackerweg. Ein Neunjähriger war beim Fangenspielen auf die Fahrbahn geraten. Der Fahrer eines schwarzen Autos, welches einer BMW- Limousine ähnelte, fuhr den Jungen an und setzte seinen Weg fort. Verwandte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung stationär verblieb. Der Autofahrer und Zeugen, die Hinweise zu ihm geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 21 unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell