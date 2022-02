Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Kripo ermittelt nach sechs Wohnungseinbrüchen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Sechsmal hebelten Unbekannte in den vergangenen beiden Tagen (23. und 24. Februar) Wohnungs- und Terrassentüren auf oder schlugen Fenster ein. Sie durchwühlten Schränke und stahlen unter anderem Bargeld und Modeschmuck - einmal davon blieb es bei einem Versuch.

In Overbruch auf der Neunkirchener Straße stiegen Täter in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag (jeweils 14:30 Uhr) über die Terassentür in die Doppelhaushälfte eines 74-Jährigen ein. Im Schlafzimmer brachen sie einen Tresor aus einem Schrank heraus und flüchteten samt Unterlagen und Bargeld.

- Hier die anderen fünf Fälle im Detail: -

Hochemmerich: Einbruch in eine Erdgeschosswohnung auf der Hochemmericher Straße zwischen 6:30 und 16:10 Uhr

Marxloh: Versuchter Einbruch in eine Wohnung auf der Gertrudenstraße zwischen 8 und 16:35 Uhr

Hochheide: Einbruch in eine Erdgeschosswohnung auf der Kirchstraße zwischen 14:30 bis 20:20 Uhr

Dellviertel: Einbruch in eine Wohnung auf der Johanniterstraße zwischen 16 und 21 Uhr

Hochfeld: Einbruch in eine Erdgeschosswohnung auf der Gitschiner Straße zwischen 20:20 und 23:50 Uhr

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere Hinweise zu einem der Einbrüche geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Mehr Informationen und Tipps gegen Einbrecher gibt es hier: https://polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell